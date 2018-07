Williams finalmente apresenta novo carro na F1

Última das 11 equipes a lançar seu novo carro, a Williams espera que o FW35 seja uma melhoria no FW34 que levou o venezuelano Pastor Maldonado à sua primeira vitória em quase oito anos em maio passado.

"Estou satisfeito com os ganhos que fomos capazes de fazer com este carro", disse o diretor técnico Mike Coughlan em um comunicado para o lançamento no circuito da Catalunha. "É um carro de Fórmula 1 melhor e mais refinado do que o FW34".

O fundador Frank Williams, cuja equipe é a segunda mais bem sucedida na Fórmula 1 em termos de campeonatos de construtores (nove), mas no ano passado acabou em oitavo lugar, acredita em tempos melhores à frente.

"Nós vamos ter que esperar até a Austrália para ver realmente o que temos, mas acreditamos que é um passo à frente do carro do ano passado, que também foi um veículo muito competitivo", afirmou.

"A Williams esteve no topo muitas vezes ao longo dos últimos 30 anos. É da natureza do esporte ter altos e baixos, mas quando estamos para baixo, sempre encontramos nosso caminho de volta."

"Espero que, com a atual equipe que temos... estaremos em uma posição para desafiar os melhores."

Maldonado tem um novo companheiro de equipe este ano, o novato finlandês Valtteri Bottas, que era o reserva. A temporada começa na Austrália em 17 de março.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)