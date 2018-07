Williams paga preço por melhor desempenho e registra prejuízo no 1º semestre

A Williams está passando por uma reviravolta nesta temporada e tem 150 pontos, ocupando o quarto lugar no campeonato de equipes antes do grande prêmio da Itália, no fim de semana. No ano passado, a escuderia marcou apenas cinco pontos em toda a temporada.

Mas a melhoria no desempenho teve um preço, e a controladora Williams Grand Prix Holdings divulgou um prejuízo operacional de 17 milhões de libras (27,75 milhões de dólares) no primeiro semestre de 2014.

“Estes resultados financeiros estão em linha com a expectativa do Conselho do que é necessário para reconstruir e revigorar a equipe”, disse o presidente-executivo Mike O’Driscoll.

“Acreditamos que eles refletirão um período de transição que devemos continuar a trabalhar caso quisermos alcançar o potencial do grupo”, acrescentou.

A Williams, que também está desenvolvendo um negócio de engenharia especializada, é a única equipe da Fórmula 1 que tem ações negociadas no mercado, listadas na bolsa de valores de Frankfurt.

O'Driscoll disse que a equipe estava em conversas com diversos parceiros potenciais para a próxima temporada, após terem fechado um acordo de longo prazo com a empresa de bebidas Martini.

A escuderia espera manter os serviços dos pilotos Felipe Massa e Valtteri Bottas em 2015.