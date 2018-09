Williams provavelmente teria boicotado corrida no Barein

Originalmente marcada como a corrida de abertura da temporada, no dia 13 de março, a prova foi cancelada na segunda-feira por causa dos problemas causados pelos protestos contra o governo do Barein.

"A decisão foi correta. De qualquer maneira, se essa não tivesse sido a decisão, eu acho que nós não iríamos, e suspeito que todas as outras equipes também não", disse Parr ao site www.autosport.com.

Os testes finais da temporada também foram retirados do Barein e agora serão realizados em Barcelona. A nova prova inaugural do calendário será na Austrália, em 27 de março.

"Estava claro para todo mundo que nós iríamos apenas piorar ainda mais a situação, porque seríamos um foco para os protestos", acrescentou Parr.

"Estaria lá toda a mídia associada a nós, acho que seria algo mais incendiário."

A Fórmula 1 vai tentar remarcar a prova para outra data do calendário, disse Parr, mas o grande número de corridas já previsto e o calor do verão no Barein podem dificultar isso.

(Por Mark Meadows)