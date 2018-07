Williams troca Bruno Senna por finlandês Bottas para 2013

Bottas era piloto de testes da Williams desde 2010.

Maldonado foi premiado com a renovação para uma terceira temporada na Williams por ter vencido o Grande Prêmio da Espanha deste ano, a primeira vitória da equipe desde 2004.

"Com Pastor e Valtterri, temos dois dos mais animadores talentos do automobilismo e estou especialmente animado com o que 2013 pode trazer para a Williams", disse o chefe da equipe, Frank Williams, em comunicado.

"Pastor sempre mostrou um ritmo impressionante e este ano vimos seu amadurecimento como piloto de corridas. Valtteri é simplesmente um dos jovens pilotos mais talentosos que já vi e temos expectativa de grandes coisas vindo dele no futuro."

Valtteri, de 23 anos e protegido do compatriota bicampeão mundial Mika Hakkinen, vinha sendo observado pela Williams pelos últimos dois anos e neste ano conseguiu bons tempos em suas voltas nos treinos livres.

Ele chegou a ser citado como possível substituto na McLaren do campeão mundial de 2008 Lewis Hamilton, que vai para a Mercedes. A McLaren acabou acertando com o mexicano Sergio Pérez, da Sauber.

(Reportagem de Martyn Herman)