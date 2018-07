Wilson Bueno lança livro na Argentina No dia 1º de outubro, às 20 horas, o escritor brasileiro Wilson Bueno lança em Buenos Aires, Argentina, seu próximo livro, Canoa Canoa (Ed. Babel). A obra, editada em espanhol e português, teve tradução de Federico Racca, e será lançada posteriormente no Brasil. No lançamento, com entrada franca, o escritor paranaense fará a apresentação do livro por meio de teleconferência. Autor de Mar Paraguayo, A Copista de Kafka e Manual de Zoofilia, entre outros, Bueno trata no livro de uma canoa que, em seu curso pelos rios à procura de seu dono, começa a se questionar a respeito dos mistérios da vida, sobre calmaria e movimento.