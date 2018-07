Wilson Ranieri abusa do moulage e cria moda verão leve Peças que caiam literalmente sobre os ombros e elaboradas em tecidos finos como seda e viscose. As formas soltas de moulage, técnica de elaborar os looks no próprio corpo, foram as protagonistas da coleção de verão do estilista Wilson Ranieri, apresentada ontem à noite na 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW), no Parque do Ibirapuera. Os cortes de alfaiataria foram trocados por mais estruturados, como dobraduras em tecidos. Os vestidos e as calças corsários tinham drapeados que nasciam na cintura e terminavam nas barras. Macacões largos, vestidos - curtos, médios e longos - calças, jaquetinhas sugiram em tons de rosas, romã, verdes, beges, areia, vermelho e tons de marrom. Os zíperes e as tirinhas que tomaram o lugar das alças dos vestidos foram os destaques da coleção. Um verão leve e ultra feminino.