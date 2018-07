Wolfsburg vence jogo emocionante de 9 gols; Bayern atropela Hamburgo por 8 x 0

Em um dia de placares altos no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique atropelou o infeliz Hamburgo por 8 x 0, neste sábado.

O segundo colocado Wolfsburg abriu uma vantagem de 3 x 0 com meia hora de jogo, antes de o Leverkusen, com a contribuição do hat-trick de Son Heung, empatar em 4 x 4, apenas para ver Dost se esgueirar e marcar o gol da vitória.

Thomas Mueller, Arjen Robben e Mario Goetze marcaram dois gols cada para o líder Bayern, enquanto Robert Lewandowski e Franck Ribery terminaram de afundar o Hamburgo, que já havia sido derrotado pelo Bayern por 9 x 2 há duas temporadas.

Os resultados mantiveram o Bayern no topo da tabela com oito pontos de vantagem para o Wolfsburg.

Em outras partidas, o Borussia Moenchengladbach bateu o vizinho Colônia por 1 x 0 e o Werder Bremen continua em sua recuperação ao vencer o Augsburg por 3 x 2.

(Reportagem de Brian Homewood)