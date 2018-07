Woodstock não acabou Terceira mulher de Daniel (José Wilker), e única que se casou legalmente com ele, Marília Pêra viverá Rejane em Cinquentinha, minissérie de Aguinaldo Silva que estreia no fim do ano na Globo. Ex-hippie de carteirinha, Rejane será única a ter direito de fato à herança de Daniel, a principal disputa da trama.