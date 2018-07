Wozniacki conquista Torneio de Moscou; Bellucci está na final

Terceira cabeça de chave, Wozniacki perdia de 1-3 no terceiro set, mas recuperou e empatou, quebrou o serviço da australiana no 12º game na sequência e garantiu seu segundo título na temporada na esteira do Aberta da Coreia no mês passado.

Stosur, que buscava seu primeiro troféu desde que arrebatou o Aberto dos EUA no ano passado, salvou o primeiro match point com um ace, mas errou um forehand na segunda ofensiva e concedeu a derrota após duas horas e 13 minutos.

O italiano Andreas Seppi, segundo cabeça de chave, enfrenta o brasileiro Thomaz Bellucci na final masculina deste domingo.

(Por Gennady Fyodorov)