WWF pede atenção ao desmatamento

A organização não governamental Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) pediu ontem aos mais de 4 mil delegados das Nações Unidas reunidos em Bangcoc que privilegiem a luta contra o desmatamento das florestas nativas na estratégia mundial contra as mudanças climáticas.

"Não se pode parar o desmatamento em dois dias, mas é claro que as nações têm a obrigação de chegar a um acordo nas Nações Unidas para reduzir drasticamente o corte de árvores", afirmou o diretor da Iniciativa de Mudanças Climáticas do WWF, Kim Carstensen.

O grupo ambientalista revelou os resultados de uma pesquisa que apoia a viabilidade da exploração sustentável das florestas, após consultas em mais de 192 países. "O corte de florestas não apenas contribui para 20% das emissões de gases-estufa, mas também afeta a sobrevivência de milhares de indígenas em todo o mundo", explicou Carstensen.

O WWF defende a inclusão do mecanismo de Redução de Emissões por Degradação e Desmatamento (REDD) na conferência de dezembro em Copenhague, que pretende fechar um novo acordo para substituir o Protocolo de Kyoto. O REDD prevê que países ricos repassem recursos aos pobres para que eles diminuam o desmatamento por meio do mercado de carbono.

Carstensen afirmou que o principal avanço das negociações sobre as mudanças climáticas é que tanto os países industrializados como os em desenvolvimento estão apresentando propostas concretas. "Europa, Austrália, Estados Unidos e Japão propuseram seus cortes de CO2, o Brasil se comprometeu a reduzir em 80% o desmatamento e a Indonésia, a acabar com o corte de árvores até 2030." Para o ambientalista, "uma vez que se concretizem as propostas, falta saber qual o montante do financiamento que virá dos países desenvolvidos, quais atividades serão colocadas em prática pelas nações em desenvolvimento e que tipo de acordo queremos firmar en Copenhague". EFE