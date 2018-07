Wyclef Jean é impedido de disputar eleição no Haiti, diz fonte

PORTO PRÍNCIPE - O cantor haitiano Wyclef Jean não poderá concorrer à presidência do país, disse uma autoridade eleitoral do Haiti sob condição de anonimato. A fonte antecipou a decisão da Comissão Eleitoral da nação caribenha, que anuncia sua decisão sobre a candidatura do rapper nesta sexta-feira, 20.

A comissão avaliava a constitucionalidade da candidatura de Jean, que mora nos EUA desde quando era criança. Segundo as leis, para concorrer à presidência no Haiti, é preciso que o candidato tenha vivido os últimos cinco anos no país. "Ele não está na lista", disse a fonte sob condição de anonimato acrescentando que a candidatura de Jean não cumpria vários outros requerimentos legais.

Jean, de 40 anos, cantor popular em seu país natal, apresentou documentos este mês para concorrer à presidência. Ele anunciou sua candidatura no dia 5 de agosto, durante o programa Larry King Live, da televisão americana. Desde então, o cantor tem recebido críticas e questionamentos sobre sua liderança em um país completamente devastado pelo terremoto de janeiro.

Seu advogado, porém, alega que o cantor pagou todos os impostos devidamente durante os últimos cinco anos, o que o configura como um habitante do Haiti. "Wyclef é um acionista da Telemax (televisão local) e pagou todos os impostos nos últimos cinco anos. Isso é suficiente para que ele seja certificado como habitante do Haiti", disse Berto Dorce, representante legal do rapper.