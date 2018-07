X-9 acaba com as fantasias 'terceirizadas' em 2013 Após amargar por dois anos consecutivos o 10º lugar na classificação das escolas de samba do Grupo Especial, a X-9 Paulistana procurou se reestruturar para fazer bonito na avenida em 2013. Segundo o vice-presidente da escola, Ricardo Azevedo, a ideia principal foi deixar toda a operação sob o controle dos integrantes. As fantasias agora são confeccionadas no próprio ateliê da X-9 e não mais terceirizadas. "Ficamos mais rigorosos com a qualidade", afirmou.