X-9 Paulistana desfila SP como berço da diversidade A X-9 Paulistana, que ficou em 10º lugar no ano passado, é a quinta escola a entrar no Anhembi nesta madrugada de sábado. Com o enredo "Se pra ter diversidade basta viver com harmonia sorria... Pois São Paulo hoje é só alegria!", a escola pretende representar a união das raças e povos e homenagear a capital paulista como "berço da diversidade".