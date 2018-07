X-9 termina desfile dentro do tempo e sem incidentes

Para simbolizar as nações da África, um carro alegórico mostrou um guerreiro africano acompanhado de animais de fauna. Outra alegoria privilegiou o respeito às diferenças, trazendo diversas drag queens. Com o verde prevalecendo, uma das alas retratou a harmonia dos índios com os quatro elementos: a terra, o fogo, a água e o ar.

A X-9 Paulistana, que ficou em 10º lugar no ano passado, foi a quinta escola a entrar no Anhembi nesta madrugada. Com o enredo "Se pra ter diversidade basta viver com harmonia sorria... Pois São Paulo hoje é só alegria!", a escola representou a união das raças e povos e homenagear São Paulo como "berço da diversidade".

A escola foi vice-campeã nos anos de 2004 e 2005, primeiro com o enredo "Se Vens à Minha Casa com Deus no Coração, Senta-se à Mesa e Coma do Meu Pão" e, no ano seguinte, com o tema "Nascemos para Cantar e Também Sambar" - uma homenagem à dupla Chitãozinho & Xororó.