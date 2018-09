Xangai anuncia GP da F1 até 2017

A cidade continuará realizando a corrida pelo menos até 2017, e os organizadores prometeram reduzir o valor dos ingressos, entre outras medidas para atrair mais espectadores.

"A F1 é um cartão de visitas para Xangai", disse o vice-prefeito Zhao Wen ao jornal Shanghai Daily. "Estou confiante no sucesso do evento nos próximos anos."

O GP da China atraiu cerca de 260 mil espectadores no seu primeiro ano, em 2004, e 270 mil no ano seguinte. Desde então, no entanto, o público vinha caindo, chegando a 155 mil em 2010.

"Aprendemos que os ingressos caros afastam os torcedores, e vamos tentar melhorar a situação nos próximos anos", disse Chen Yiping, vice-diretor do Departamento de Esportes de Xangai.

Os melhores ingressos serão vendidos neste ano a valores de 1.980 a 3.280 yuans (300-500 dólares). No ano passado, custaram 3.580 a 3.980 yuans.

Uma nova estação de metrô será inaugurada perto do circuito, para facilitar o acesso.

O GP da China está marcado para 17 de abril. A temporada da F1 começa em 13 de março no Barein, mas há temores de que a prova possa ser cancelada devido aos distúrbios nesse país árabe.