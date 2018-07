Xeque anuncia: tem todas as ações do City O Manchester City anunciou ontem que Mansour bin Zayed Al Nahyan tornou-se seu proprietário único. O xeque árabe, que assumiu o controle do time inglês no ano passado, agora comprou os 10% das ações que ainda não detinha. O clube foi comprado, no ano passado, do ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra.