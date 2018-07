Xeque de Abu Dhabi é encontrado morto

Equipes de resgate haviam feito uma grande busca na área por quatro dias depois que o avião que levava o xeque Ahmed bin Zayed al-Nahayan caiu no reservatório próximo à usina hidrelétrica Sidi Mohamed Ben Abdallah, ao sul da capital marroquina, Rabat.

A televisão estatal dos Emirados Árabes Unidos interrompeu a programação para transmitir leituras do Alcorão. "O xeque Ahmed... está nos cuidados de Deus", dizia um banner no canal televisivo de Abu Dhabi.

O xeque Ahmed, de 41 anos, era o irmão mais novo do líder de Abu Dhabi, que também é presidente dos Emirados Árabes Unidos. Ele estava em 27o lugar no ranking da Forbes das pessoas mais poderosas do mundo no ano passado.

Acredita-se que seu fundo, a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA, sigla em inglês), possua propriedades no valor de 500 bilhões a 700 bilhões de dólares, desde ações no Citigroup até uma participação no aeroporto britânico de Gatwick.

O corpo do xeque foi retirado da água a uma profundidade estimada de 42 metros na manhã de terça-feira, depois de uma busca envolvendo cerca de 225 pessoas, inclusive 100 mergulhadores, segundo a mídia estatal.