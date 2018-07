Xerox compra ACS, dos EUA, por US$ 6,4 bi

A Xerox anunciou ontem a compra da Affiliated Computer Services (ACS) por US$ 6,4 bilhões em dinheiro e ações, seguindo a tendência de as fabricantes de equipamentos buscarem crescimento em serviços. Segundo a Xerox, o acordo criará uma empresa com US$ 22 bilhões de faturamento, que combinará copiadoras, impressoras e serviços de gerenciamento de documentos da Xerox com a terceirização de processos de negócio da ACS.

Empresas de terceirização, como a ACS, assumem operações de outras companhias, como a administração da folha de pagamentos, de planos de saúde ou da contabilidade. A proposta da Xerox representa um ágio de 33% sobre o fechamento dos papéis da ACS na sexta-feira. No último ano fiscal, a ACS faturou US$ 6,5 bilhões e teve lucro de US$ 350 milhões.

Assim como suas concorrentes, a Xerox busca crescer em serviços. Na semana passada, a Dell anunciou a compra da Perot Systems por US$ 3,9 bilhões, para transformá-la em sua divisão de serviços. Um ano antes, a concorrente HP expandiu suas operações de serviços adquirindo a EDS, por US$ 13,9 bilhões.

Com a compra da ACS, a Xerox quer ampliar seus lucros e expandir a gama de serviços que oferece a seus clientes. "Eles nos disseram que precisavam de um pouco mais de ajuda", disse a presidente da Xerox, Ursula Burns. "Esse negócio não representa apenas duas empresas se juntando para reduzir gastos."

A aquisição marca o primeiro grande negócio anunciado por Ursula desde que assumiu o comando da Xerox em 1º de julho. Apesar de ainda ser lucrativa, a Xerox tem visto seus resultados serem prejudicados pela desaceleração dos gastos das empresas durante a recessão. Além da venda de impressoras e copiadoras, a Xerox obtém a maior parte de seu faturamento com aluguel de equipamentos, venda de suprimentos e serviços que auxiliam as empresas a gerenciar documentos.

Segundo a Xerox, a compra da ACS vai fazer o seu faturamento com serviços triplicar, para cerca de US$ 10 bilhões, em 2010. Em uma conferência com analistas, o diretor financeiro da Xerox, Larry Zimmerman, afirmou que existe uma sobreposição de apenas 20% entre os clientes da ACS e da Xerox, o que significa que as empresas têm oportunidade de ampliar as vendas nessa base. Em particular, a Xerox espera expandir a atuação internacional da ACS, que faz mais de 90% de seus negócios nos Estados Unidos.

Os acionistas da ACS receberão US$ 18,60 em dinheiro e 4,935 ações da Xerox por ação da ACS. A Xerox também vai assumir US$ 2 bilhões em dívidas da ACS e vai emitir US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis para acionistas da ACS. A Xerox espera economizar de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões nos primeiros três anos após o fechamento da compra, o que é esperado para o primeiro trimestre de 2010. A ACS deve continuar operando de forma independente.