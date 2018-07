Xerox reduz meta de lucro mas aumenta dividendo

A companhia, historicamente conhecida por impressoras e copiadoras, disse nesta terça-feira que está assumindo um encargo de reestruturação no topo da faixa anunciada anteriormente para suas operações de serviços, que gere desde sistemas de pedágio ao programa Medicare do governo norte-americano.

Ainda assim, seu papel teve alta de quase 3 por cento após a empresa afirmar que aumentou seu programa de recompra de ações em 1 bilhão de dólares e que vai elevar seu dividendo em 35 por cento a partir do pagamento em abril.

A Xerox espera lucro ajustado de 0,28 dólar a 0,30 dólar por ação no quarto trimestre, incluindo o encargo, menor do que suas estimativas publicadas em 23 de outubro de 0,33 dólar a 0,35 dólar.

Em base ajustada, a empresa projeta lucro de 1,09 dólar a 1,15 dólar por ação em 2013.

A companhia espera que a receita em 2013 tenha estabilidade ou alta de até 2 por cento, aproximadamente em linha com as expectativas de analistas de um aumento de quase 1 por cento, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Reportagem de Sayantani Ghosh, Nicola Leske e Sinead Carew)