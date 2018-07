Xerox tem lucro acima do esperado no 1o tri, mas faz alerta sobre 2o A Xerox divulgou nesta terça-feira lucro para o primeiro trimestre acima do esperado pelo mercado, mas afirmou que o resultado dos três meses seguintes não atenderá as expectativas em meio à reestruturação que promove para se tornar uma companhia mais ampla de tecnologia.