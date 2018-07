Yahoo aponta executivo do Google como vice-presidente operacional

Castro, que vai supervisionar as vendas globais da Yahoo, operações e desenvolvimento de negócios e mídia, terá direito a um pacote total de compensação de 58 mihões de dólares, de acordo com um documento enviado pelo Yahoo à Securities and Exchange Comission (SEC), regulador de mercados norte-americano, nesta segunda-feira.

A companhia disse que de Castro vai receber um salário base anual de 600 mil dólares, assim como 36 milhões de dólares em unidades de ações restritas e opções de ações.

Ele começa no Yahoo no dia 22 de janeiro, segundo a empresa.

(Por Alexei Oreskovic)