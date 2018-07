Yahoo compra start-up da área móvel

O Yahoo comprou a Stamped, que fabrica um produto que permite aos seus consumidores compartilharem seus restaurantes e músicas favoritos em seus smartphones. A companhia não divulgou detalhes financeiros.

Em um blog no website da Stamped, os cofundadores da companhia escreveram que o Yahoo vai encerrar o produto até o final do ano e que a equipe irá trabalhar em algo "grande, móvel e novo".

"Como uma equipe de ex-funcionários do Google, todos nós trabalhamos juntos e somos grandes fãs de Marissa. Então, quando surgiu uma oportunidade de nos tornarmos parte da equipe do Yahoo!, nós aceitamos ", dizia o post no blog, que contou com uma imagem dos três cofundadores ao lado da executiva.

Ex-executiva do Google, Marissa assumiu a presidência do Yahoo em julho, tornando-se a mais recente de uma série de executivos a tentar reanimar o crescimento da receita do portal.

Durante a conferência trimestral de resultados do Yahoo na segunda-feira, Mayer disse que sua prioridade era criar uma estratégia móvel coerente para a companhia.

A Stamped, com menos de dois anos de existência, já ganhou financiamento de celebridades como o pop star Justin Bieber e o The New York Times, de acordo com o CrunchBase, um blog on-line e banco de dados das operações de capital de risco.