Yahoo e Facebook anunciam aliança e resolvem processos

O acordo resolve acusações de violação de patentes de tecnologia que tiveram início sob o comando do ex-presidente-executivo do Yahoo, Scott Thompson, que deixou o cargo após um escândalo sobre imprecisões em seu currículo acadêmico. Fontes disseram à Reuters que o atual presidente-executivo interino do Yahoo, Ross Levinsohn, é agora o principal candidato à posição.

A aliança estratégica entre o Facebook e o Yahoo -que expande um acordo de colaboração de vários anos já existente, cuja principal atribuição é permitir que usuários do Facebook compartilhem conteúdo do Yahoo- abrange concessões mútuas de patentes e colaboração em ofertas de anúncios durante importantes eventos da mídia como as Olimpíadas ou o evento esportivo anual Super Bowl.

"Estou satisfeita por termos sido capazes de resolver isso de uma maneira positiva, e estou ansiosa para trabalhar com Ross e a liderança do Yahoo", disse a vice-presidente de operações e mais nova integrante do Conselho Administrativo do Facebook, Sheryl Sandberg, em nota.

O Yahoo, que já foi uma icônica empresa da Internet, está enfrentando dificuldades no mundo digital, dominado por companhias como Apple, Google, Facebook e Twitter.

A liderança da empresa esteve num estado de desordem desde que o Yahoo recusou uma oferta de aquisição da Microsoft de 44 bilhões de dólares em 2008, contratando quatro presidentes-executivos desde então. A companhia não disse quando tomará uma decisão final sobre o cargo.

(Reportagem de Gerry Shih e Edwin Chan)