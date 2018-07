Yes, nós também falamos o inglês global Após anos de estudos, brasileiros saem para o exterior falando mesmo o inglês global. "É difícil pegar todas as nuanças da língua, como gírias e contrações, apenas com aulas", diz a professora de inglês da Unesp Ana Lúcia Ducatti. "Sem praticar sempre, o vocabulário fica restrito. Mas ninguém precisa se sentir inferiorizado, o importante é se comunicar."