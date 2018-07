YouTube lança nova versão de aplicativo para iPhone

O novo aplicativo do YouTube estará disponível para download na App Store da Apple a partir desta terça-feira, informou o Google no site da empresa.

Os smartphones são parte cada vez mais importante do negócio do YouTube. Um bilhão dos vídeos exibidos ao dia pelo serviço são hoje assistidos via celulares, segundo o Google. Meses atrás, o YouTube anunciou que estava transmitindo 4 bilhões de vídeos diários.

O novo app para o iPhone contará com milhares de vídeos adicionais, de acordo com o Google, além de recursos melhorados para procura de vídeos e compartilhamento em redes sociais. Ao contrário de versões anteriores do programa para o iPhone, a nova versão conterá publicidade online, segundo um porta-voz do Google.

Os anúncios online geram a maior parte da receita do Google e o YouTube já veicula publicidade em seu site para aparelhos móveis e na versão do app que distribui para os celulares inteligentes acionados pelo sistema Android.

A Apple anunciou no mês passado que sua licença para incluir o aplicativo do YouTube no sistema operacional iOS, usado pelo iPhone e iPad, tinha expirado.

O relacionamento entre Google e Apple se fragilizou ao longo dos anos, quando a transição dos computadores para os aparelhos móveis resultou em competição mais intensa entre as duas companhias. Alguns meses atrás, a Apple anunciou que não mais incluiria o software de mapas do Google em seus dispositivos.

A Apple vai realizar um evento para a imprensa na quarta-feira, em San Francisco, e a expectativa é de que a companhia apresente uma nova versão do iPhone.

O aplicativo do YouTube está entre os poucos que vinham pré-carregados na tela dos aparelhos móveis da Apple desde o lançamento do iPhone, em 2007.