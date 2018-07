Zagallo sofre acidente de carro mas não fica ferido O ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 81 anos, sofreu um acidente de carro na noite desta quinta-feira, 28, e não ficou ferido. Ele bateu com seu Honda Civic em um poste, na Praça do Pimentinha, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 23h.