Zapatero diz que Espanha tocará recuperação econômica em um ano O primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmou neste sábado que dentro de um ano "estaremos tocando com as mãos a recuperação econômica", e assegurou que o país sairá da crise ampliando a sua proteção social. "Este é o grande desafio e a minha preocupação fundamental: fazer com que exista uma coalizão de cidadãos para ganhar e vencer a crise, estendendo o Estado social", afirmou em uma entrevista ao canal de TV do Partido Socialista. Zapatero disse que em 2009 aprovará um novo modelo de financiamento automático com mais recursos para as comunidades, dos quais serão destinado cerca de 80 por cento para educação e saúde. "Quando estamos falando de financiamento automático, não falamos de colocar dinheiro aos governos automaticamente, mas de reduzir as listas de espera, de renovar os centros de saúde, que a Internet chegue a todos os centros educativos, de melhora as bolsas de estudos", afirmou Zapatero. (Reportagem de Blanca Rodríguez)