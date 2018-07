Zarattini será relator de projeto de royalties na Câmara

O projeto, que cria um novo modelo para a distribuição dos recursos arrecadados na exploração do petróleo, foi aprovado em outubro do ano passado pelo Senado e sofreu críticas, principalmente por parte de representantes de Estados produtores da commodity, por reduzir as fatias de participação dessas unidades federativas.

Atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto propõe ainda a redução dos percentuais a que teriam direito a União e municípios produtores.

Zarattini negou que sua indicação para a relatoria tenha sido uma espécie de "compensação" por ter desistido de se candidatar à Prefeitura de São Paulo.

(Maria Carolina Marcello e Ana Flor)