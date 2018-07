Zé Carioca e princesas desfilam em Copacabana

Mais de 300 mil pessoas acompanharam a parada Momentos Mágicos da Disney, ontem, na orla de Copacabana. Habitualmente fechada aos domingos, quando se transforma em área de lazer, a Avenida Atlântica foi enfeitada pelos carros alegóricos multicoloridos do desfile e muitas pessoas, especialmente crianças, se aglomeraram para acompanhar o espetáculo.

O abre-alas foi o carro dos personagens Zé Carioca e Pato Donald, seguido por outros ícones da Disney, como as princesas Branca de Neve, Bela Adormecida e Cinderela; Mogli, o menino-lobo; e vilões como Cruela, do filme 101 Dálmatas. A atração também contou com bailarinos vestidos como os personagens do filme High School Musical. As ruas próximas à orla sofreram engarrafamento devido aos vários desvios do trânsito.

O desfile percorreu cerca de 4 quilômetros do Leme a Copacabana. Foram mais de 400 artistas, entre bailarinos e atores. Os personagens desfilavam ao som de canções-temas de filmes produzidos pela Walt Disney Company. Foi a primeira vez que a Disney realizou uma parada deste porte no Brasil - as próximas estão confirmadas para 6 de dezembro, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e no dia 20, em São Paulo.