Zé Roberto brilha na vitória do Hamburgo Com boa atuação do meia Zé Roberto, o Hamburgo bateu o Bayern Munique por 1 a 0, ontem em seu campo, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão, com 17 pontos. O gol foi marcado por Petric, após assistência do meia brasileiro. Também com 17 pontos, mas com saldo de gols inferior ao do Hamburgo, está o Bayer Leverkusen, que bateu o Colonia por 1 a 0. Hoje o Hoffenheim recebe o Hertha Berlim e o Freiburg enfrenta o Borussia Moechengladbach.