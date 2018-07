Zé Roberto reencontra Bayern pela liderança A liderança do Alemão estará em jogo hoje, quando o 1º colocado Hamburgo (14 pontos), do brasileiro Zé Roberto, recebe o Bayern de Munique, seu ex-clube (3º com 11), e quando o Bayer Leverkusen (2º também 14) enfrenta o Colônia, fora de casa. O Wolfsburgo (9º), de Grafite, pega o Hannover.