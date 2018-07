Zelaya é mais popular que líder interino de Honduras--pesquisa

Manuel Zelaya teve aprovação de 46 por cento, enquanto Micheletti, que assumiu a Presidência logo depois de Zelaya ter sido expulso do país, contou com uma percepção positiva de 30 por cento, de acordo com pesquisa do CID Gallup, realizada entre 30 de junho e 4 de julho, dias depois do golpe.

"Zelaya sempre teve um bom índice de aprovação, enquanto que o de Micheletti tem sido mais baixo," disse Xiomara Muñoz, diretora do CID Gallup em Honduras.

O presidente deposto teve 44 por cento de opiniões desfavoráveis. Micheletti ficou com 49 por cento.

Contudo, comparada com levantamento de fevereiro, a pesquisa atual mostra que a aprovação de Zelaya caiu sete pontos, enquanto a de Micheletti subiu sete.

(Por Juana Casas)