Zelaya na embaixada é como ''visita de sogra''

O Brasil hospedará o presidente hondurenho deposto, Manuel Zelaya, pelo tempo que ele quiser ficar na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. Para o assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, a permanência de Zelaya é um incômodo semelhante a "visita de sogra".

Na semana passada, Garcia disse que "o problema em Honduras não é o presidente estar na embaixada, é Zelaya não estar no palácio de governo". Com bom humor, virou-se para a reportagem do Estado, na terça-feira, ao final de uma solenidade no Itamaraty, e acrescentou: "Ele está criando um certo transtorno. É como quando sua sogra vai para sua casa." O mais provável é que, se for necessário, Zelaya fique na embaixada brasileira até o dia 27de janeiro, data em que o governo eleito hoje tomará posse.

Diante do compasso de espera, o governo brasileiro informou ontem que sua posição ainda permanece a mesma e não reconhecerá o presidente eleito em Honduras. Assim, o Itamaraty segue defendendo a volta de Zelaya ao poder, uma possibilidade que parece praticamente descartada até mesmo pelo presidente hondurenho deposto.