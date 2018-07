Zico é homenageado pela Imperatriz Leopoldinense

A escola fala sobre a infância no subúrbio do Rio, a paixão de Zico pelo Flamengo, time que o consagrou, e também traz símbolos japoneses para remeter ao período em que ele foi treinador da seleção japonesa de futebol. No carro do Urubu, o Galinho vem cercado por amigos, jogadores e torcedores famosos como Edmundo, Wanderley Luxemburgo e Marcelo D2. O carro abre-alas terá um pebolim (ou totó) humano. Clássicos do futebol carioca também serão relembrados.

Após o tricampeonato de 1999, 2000 e 2001, a Imperatriz quer voltar ao topo do Grupo Especial. Além do enredo sobre Zico, aposta na bateria de mestre Noca, que tem a atriz Cris Viana como rainha, e na desenvoltura do casal de mestre-sala e porta-bandeira Phelipe Lemos e Rafaela Teodoro, para conquistar a Sapucaí.