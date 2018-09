Zimbábue anuncia data de segundo turno presidencial

A Comissão Eleitoral do Zimbábue anunciou nesta sexta-feira que o segundo turno das eleições presidenciais será realizado no dia 27 de junho. A segunda rodada era para ter sido realizada no dia 23 de maio - 21 dias depois que os resultados do primeiro turno foram anunciados -, mas o governo emitiu uma lei de emergência permitindo um período de 90 dias para organizar a votação. O atual presidente, Robert Mugabe, e o candidato do partido de oposição Movimento pela Mudança Democrática (MDC, na sigla em inglês), Morgan Tsvangirai, já haviam confirmado participação na segunda rodada. Mas a oposição protestou em relação à escolha da data, dizendo que Robert Mugabe, e seu partido, o Zanu PF, irão usar as próximas seis semanas para intimidar os eleitores. Apesar disso, a correspondente da BBC em Johanesburgo Caroline Hawley diz que Tsvangirai tem pouca escolha a não ser participar do segundo turno, já que a outra alternativa será conceder vitória a Mugabe. O MDC acusa o governo e o Exército de bater e torturar simpatizantes do partido em uma tentativa de mantê-los longe das urnas ou fazer com que votem para o partido governista. "A violência tem de acabar para que as eleições sejam conduzidas, caso contrário a votação não será legítima", disse Tsvangirai. O líder da oposição disse à BBC que Mugabe perdeu o controle do país e que o Exército estaria agora no comando. "Mugabe pode ser a figura do líder, mas quem está no controle é o Exército", disse Tsvangirai à correspondente da BBC Orla Guerin. Tsvangirai também disse que o Zanu-PF havia "sondado" o MDC para a possibilidade de um governo de unidade nacional. "Todo conflito termina na mesa de negociações. Nós estamos abertos à idéia, mas certamente não é uma prioridade", afirmou. Segundo os resultados do primeiro turno, Morgan Tsvangirai recebeu mais votos do que o atual presidente Robert Mugabe, mas não o suficiente para evitar um segundo turno. Em um discurso ao comitê central de seu partido nesta sexta-feira, Mugabe teria admitido que os resultados do primeiro turno foram desastrosos, mas teria dito que a expectativa para o segundo turno é bem diferente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.