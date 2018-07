Zimbábue: Doadores internacionais crêem em recuperação rápida

O acordo fechado nesta quinta-feira entre o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, abre caminho para que doadores internacionais ajudem a reavivar a economia do país. Desde que o governo de Mugabe começou a confiscar fazendas de propriedade de brancos há oito anos, o país entrou em rápido declínio. A economia do Zimbábue é hoje a que encolhe mais depressa no mundo, com inflação de mais de 2.000.000%. O entendimento selado nesta quinta-feira marcará o momento em que a comunidade internacional deverá dar apoio à tentativas de reavivar a economia, em colapso. Mas apenas o acordo não é suficiente. Doadores Representantes de doadores reuniram-se, nos últimos 18 meses, para discutir como reagir. As reuniões do chamado Grupo Fishmonger - nome de um restaurante na capital, Harare, onde as discussões iniciais foram realizadas - estabeleceram critérios para a sua participação. Os doadores esperam duas iniciativas que consideram chave: que o novo governo suspenda as restrições à distribuição de ajuda humanitária por todo o país e que as autoridades busquem o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para ajudá-las a estabilizar a economia. Quando isto for feito, os doadores planejam apresentar um pacote de ajuda no valor de US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhão por ano. Isto vai representar um aumento de três a quatro vezes no montante em assistência que o Zimbábue recebe atualmente. A Grã-Bretanha, de quem o Zimbábue foi colônia, planeja dobrar imediatamente sua ajuda, que atualmente é de US$ 90 milhões por ano. Celeiro de novo? Os doadores estão otimistas de que o Zimbábue vá reagir rapidamente. A infraestrutura do país - estradas, represas e aeroportos - estão, de maneira geral, em bom estado. O país possui também um grande número de pessoas com bom nível de instrução, muitas das quais deverão voltar para sua terra natal depois de viver na África do Sul, Botsuana e Zâmbia. Dentro de cinco a dez anos, o país deverá estar recuperado. Mas haverá ainda questões difíceis para resolver. Em especial, o que fazer em relação à tomada de terras de fazendeiros brancos. Os doadores dizem que isso terá que ser resolvido pelos próprios zimbabuanos, embora recursos financeiros estrangeiros possam facilitar o processo. O Movimento para Mudança Democrática (MDC), de oposição, planeja estabelecer uma comissão para reclamação da terra. O que está claro é quem, provavelmente, nem todos os brancos vão conseguir de volta a posse de suas terras. Ao mesmo tempo, a elite do partido no poder, o Zanu-PF, a quem foram oferecidas fazendas, não terá autorização de manter todas as terras que tomou. Os doadores acreditam que a chave é que só quando a propriedade de terras for garantida é que alguém terá disposição de colocar dinheiro na agricultura - um setor da economia que fez do país, no passado, o celeiro do sul da África. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.