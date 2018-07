Zimmermann: ONS vai apurar causas do apagão no Norte O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, disse nesta quinta-feira que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vai apurar as causas do apagão que atingiu os Estados do Acre e Rondônia na manhã de hoje. Segundo ele, porém, não há risco de que problemas desse tipo ocorram no domingo (5), dia do primeiro turno das eleições.