Zoellick defende ajuda urgente para evitar fome de milhões

O presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, disse nesta terça-feira durante a conferência da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação), em Roma, que os governos e agências da ONU reunidos no evento devem assumir o compromisso de ajudar os 20 países mais vulneráveis do planeta a lidar com a alta nos preços dos alimentos. "Nós já estimamos que essa crise pode empurrar 100 milhões para a pobreza - 30 milhões apenas na África", disse Zoellick, em um discurso aos participantes do evento. "Isso não é uma catástrofe natural, é algo feito pelo homem e que nós podemos consertar. Não exige pesquisas complexas. Nós sabemos o que precisa ser feito. Nós só precisamos de ação e recursos em tempo real." O presidente do Bird defendeu que os presentes no evento que começou nesta terça-feira elejam como prioridades oferecer programas de apoio aos países mais vulneráveis, disponibilizar sementes e fertilizantes para pequenos agricultores e emitir uma declaração internacional apoiando o fim das restrições à exportação de alimentos. Pelo menos 28 países com problemas de abastecimento interno impuseram restrições à exportação de alimentos, que acabaram estimulando o aumento do preço dos alimentos e prejudicando os mais pobres. "Se nós tomarmos apenas essas três medidas, aqueles reunidos aqui em Roma podem fazer a diferença entre milhões terem comida na sua mesa ou não tê-la. A escolha é clara." Segundo Zoellick, um trabalho conjunto do Banco Mundial e da FAO identificou 20 países que preciosam de ajuda imediata. "Isso pode ser feito através do Programa Mundial de Alimentos, Unicef, FAO e bancos de desenvolvimento. Depois da assistência alimentar direta do Programa Mundial de Alimentos, é para esses lugares que o financiamento deve ir."