Zona Azul do Ibirapuera é suspensa no Natal e Ano Novo A Zona Azul no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e em seu entorno, está suspensa durante o Natal e o Ano Novo, por determinação da Secretaria Municipal de Transportes. Os usuários do parque poderão estacionar gratuitamente nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 2 de janeiro de 2011.