ZONA ELEITORAL-Alguns tucanos preferem silêncio sobre Serra-Lula

A exibição da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na peça publicitária do candidato José Serra causou estranhamento de alguns setores da oposição.

DEIXA DISSO

O coordenador da campanha, senador Sérgio Guerra, telefonou nesta manhã ao aliado Roberto Jefferson para colocar panos quentes na relação do aliado com a campanha. Ouviu de Jefferson a resposta de que continua um soldado.

"Conta comigo, amigo. Mas não vou colocar meus pés em São Paulo", onde fica o QG de José Serra. "Se precisar de mim, estou no Rio ou em Brasília", completou.

Na véspera, o petebista criticara a centralização do tucano e de seu marqueteiro, Luiz González. Hoje voltou à carga contra a tentativa de associação entre Serra e Lula.

MARINA, OBAMA E AS VELAS AO VENTO

A candidata do PV à Presidência, Marina Silva, ouviu de um jornalista sueco que "infelizmente não será eleita" e evocou o presidente dos EUA, Barack Obama, para responder por que não tem mais votos dos brasileiros.

"Sem fazer nenhuma comparação, mas eu acho que quando o presidente Obama começou ele não tinha tantos americanos votando nele", disse Marina sorrindo.

"Se você não lança as velas ao vento com um bom barco, e aí leia-se como um bom barco as boas propostas, você não terá a chance de que ele possa soprá-lo."

SERRA 3 VEZES NA TV

Serra terá uma superexposição na TV no dia 31 de agosto. Na ocasião, dia de propaganda gratuita dos presidenciáveis, José Serra (PSDB) ainda dará entrevistas ao vivo para o SBT Brasil e o Jornal da Globo. Pela previsão das emissoras, apenas o candidato tucano terá dupla aparição. Marina Silva aparecerá em dias seguidos, na quarta-feira (Globo) e na quinta (SBT). Dilma Rousseff falará às emissoras em dias espaçados, na segunda-feira (Globo) e na quinta (SBT).

ATÉ O ÚLTIMO DIA

Quem vive no entorno de Lula diz que a única preocupação dele, além de eleger Dilma, é saber que obra irá inaugurar em 31 de dezembro.

(Por Natuza Nery e Bruno Peres em Brasília e Sérgio Moraes no Rio de Janeiro)