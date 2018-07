ZONA ELEITORAL-Após Datafolha, PT pede sandálias da humildade

O recado foi entendido, tanto que um colaborador anda falando por aí: "Até o final das eleições, nosso uniforme é sandália havaiana". Traduzindo: sandálias da humildade.

PESQUISA-SURPRESA

As duas campanhas se surpreenderam com o resultado do Datafolha, que deu Dilma Rousseff oito pontos à frente de José Serra. Uma fonte do PT previa uma dianteira de apenas dois pontos percentuais. Nos bastidores, alguns petistas já dizem que só um "tsunami" tira esta eleição das mãos da ex-ministra. Os tucanos, obviamente, não concordam de jeito nenhum.

ALMA LAVADA

Geraldo Alckmin, que havia ficado "irritado" com o debate da Band por ter sido alvo de todos os adversários no confronto da TV, ficou "de alma lavada" com o resultado da pesquisa Datafolha (59 por cento das intenções de voto).

Já Aloizio Mercadante (PT), segundo lugar, estacionou nos 16 por cento. Os alckmistas até brincam que o petista concentrou muito sua agenda na capital nas últimas semanas e que estaria de olho, sim, nas eleições, mas a de 2012.

ELOGIO SECRETO

Para soar como agrado aos ouvidos gaúchos, José Serra mostrou proximidade com Leonel Brizola (PDT) nesta segunta-feira em inauguração de comitê suprapartidário em Porto Alegre.

"Guardo as palavras que o Brizola me disse na última vez que nos encontramos. Não vou repetir aqui porque é constrangedor do ponto de vista de elogio, mas guardo como um incentivo."

PERGUNTE A ELA

O blog oficial dos Democratas está inovando ao convidar os internautas a encaminhar perguntas direcionadas não ao candidato que apoiam, o tucano José Serra, mas a sua principal adversária, Dilma Rousseff (PT), no debate da Folha de S.Paulo e portal Uol na quarta-feira. O texto, postado abaixo de um grande, e vermelho, sinal de interrogação, pede aos eleitores que enviem perguntas aos organizadores do encontro.

(Reportagem de Natuza Nery e Maria Carolina Marcello, em Brasília; e Sinara Sandri, em Porto Alegre)