ZONA ELEITORAL-BC também surge como possível destino de Palocci

O BC é a terceira opção já ventilada por gente da campanha, além da Casa Civil e do Ministério da Saúde. Como a candidata desautorizou qualquer interlocutor a falar sobre composição de governo, as apostas ficaram ainda mais reservadas. A única certeza que o time dela não faz cerimônia em esconder é que o atual titular da autoridade monetária, Henrique Meirelles, não permanece no posto nem assumiria o Ministério da Fazenda.

POR PERNAMBUCO

Monica Serra, mulher do candidato tucano à Presidência, cantou o hino de Pernambuco na quinta-feira em Recife, onde foi angariar votos para o marido. A cantoria aconteceu durante encontro com mulheres líderes comunitárias, organizado por deputadas da coligação. Ela também usou chapéu com a bandeira do Estado que ganhou da artista plástica Rose Presbitero.

Ibope indica que Dilma Rousseff tem 59 por cento entre os pernambucanos, enquanto José Serra fica com 26 por cento.

BLOCO NA RUA

A campanha tucana vai botar o bloco na rua a partir desta segunda-feira. O plano é fazer uma grande mobilização nas 30 maiores cidades do país. A ofensiva principal, claro, vai ser em São Paulo, Estado onde pesquisas apontam vantagem da petista.

CONTRA BOATARIA

A petista Dilma Rousseff lançou uma ofensiva para desmentir informações sobre sua atuação na resistência ao regime militar. Por email, intitulado "Previna-se contra os e-mails falsos", a equipe alega que Dilma "jamais teve qualquer ligação com sequestros, assaltos a bancos ou ações armadas". E traz links para comprovar que não há restrição à sua entrada em outros países por conta de sua participação em grupos clandestinos de esquerda.

CARONA

O último comício da campanha petista deve ser mesmo em São Paulo, e com a presença de Lula. De acordo com um integrante da coordenação da campanha, o evento pode acrescentar uns "pontinhos" que estão faltando para levar o candidato ao governo do Estado, Aloizio Mercadante, ao segundo turno.

Às AVESSAS

Os ataques no programa eleitoral do tucano Geraldo Alckmin ao adversário Aloizio Mercadante têm deixado a cúpula petista intrigada. Alckmin lidera com larga vantagem as pesquisas eleitorais ao governo de São Paulo (54 por cento no Datafolha). "Nunca vi quem está em primeiro bater em quem está em segundo", disse o presidente do PT, José Eduardo Dutra.

Um dado pode explicar: Mercadante subiu 4 pontos, chegando a 20 por cento.

(Reportagem de Carmen Munari, Maria Carolina Marcello e Natuza Nery)