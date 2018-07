ZONA ELEITORAL-Gripe forte internou Indio da Costa no hospital

Companheiro de chapa ao lado de José Serra (PSDB), o deputado ficou internado quase três dias no hospital tomando soro, só interrompendo a internação para viajar a São Paulo e assistir, in loco, o confronto nos estúdios da TV entre os postulantes ao Planalto.

Ao final do debate, Indio se despediu de todo mundo e voltou ao leito do Copa D'or, no Rio de Janeiro.

MEIRELLES E O PAPEL DO BC

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, alfinetou os candidatos à Presidência da República que defendem um controle maior sobre a autoridade monetária. José Serra (PSDB) já disse, por exemplo, que o BC não é a "Santa Sé".

"Houve uma conferência internacional do BIS... que discutia exatamente o papel dos bancos centrais. Ironicamente, no momento em que esse papel era tema até de debate eleitoral aqui no Brasil. Temo dizer que o debate na Basileia estava um pouco mais bem informado do que o debate aqui no Brasil", afirmou.

"GOSTO DE POBRE"

O debate entre candidatos ao governo do Distrito Federal, promovido pela Band na véspera, não obedeceu ao perfil morno do confronto entre os presidenciáveis na semana passada.

Enquanto Toninho (PSOL) apontava o dedo para Joaquim Roriz (PSC) lembrando que o adversário está impugnado pela Justiça Eleitoral, o acusado apelava à sua velha estratégia política para obter a maioria dos votos das cidades do entorno de Brasília: "eu gosto de pobre".

(Reportagem de Natuza Nery e Maria Carolina Marcello, em Brasília, e Silvio Cascione, em São Paulo)