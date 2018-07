ZONA ELEITORAL-Petistas animados:Vox dá Dilma 14 pts sobre Serra

MERCADO VÊ CHANCE DE DILMA LEVAR NO 1o TURNO

"Nossa expectativa é que a sra. Rousseff ganhe no primeiro turno", crava relatório do Citibank em inglês nesta terça, citando o Datafolha. Diz que ela vem crescendo regularmente nas pesquisas, enquanto Serra permaneceu estável.

A LCA Consultores, mais discreta, reforça que as pesquisas "sinalizam" chances de a petista vencer a eleição já em outubro. Desde Washington, o Eurasia Group destaca que ela já obteve o apoio necessário para vencer no primeiro turno.

PROFESSOR LULA

Ao encarar uma multidão de cerca de 1.500 sindicalistas em São Paulo, Dilma Rousseff (PT) não se intimidou. Durante discurso de cerca de 20 minutos, tirou o microfone do púlpito, caminhou pelo palco, puxou assunto com integrantes da plateia --como a cantora Lecy Brandão-- e contou histórias. Tudo no melhor estilo Lula de discursar.

VERDADE INCONVENIENTE

O programa gratuito de TV de Marina Silva (PV) teve um quê de "Uma Verdade Inconveniente", o badalado documentário do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore.

Sem apresentar propostas ou biografia, ela optou por dedicar seu parco minuto no ar para alertar sobre o aquecimento global com imagens do planeta para passar a mensagem de sua campanha, calcada em "desenvolvimento sem destruição".

PÍLULAS

Depois da confusão do programa de governo, a campanha de Dilma Rousseff decidiu: não vai apresentar a terceira versão. As diretrizes agora serão apresentadas "em pílulas" durante a corrida eleitoral, disse um dos integrantes do comando petista.

(Por Carmen Munari, Adriana Garcia e Fernando Cassaro em São Paulo e Natuza Nery em Brasília)