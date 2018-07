Zona leste de SP é campeã em roubo de veículos

O segundo lugar do ranking ficou com o Jabaquara (214 casos) e o terceiro foi ocupado pelo Campo Limpo, ambos na zona sul, com apenas um caso a menos (213). Os dados mostram ainda que esse tipo de delito, antes concentrado nos bairros nobres da cidade, transferiu-se para regiões mais periféricas. De fato, depois do Jabaquara, é preciso esperar até o décimo lugar do ranking para encontrar um bairro como a Vila Clementino - com 169 roubos de veículos.

Além dos números de cada bairro da capital paulista, a Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem o balanço da cidade no primeiro trimestre do ano. Se o de outros delitos foi positivo, o de roubos de veículos mostrou um aumento de 5,1% dos casos em comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.