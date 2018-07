Zona leste de SP recebe mais uma estação de metrô

SÃO PAULO - Os usuários do Metrô de São Paulo já podem contar com mais uma estação na zona leste da cidade. Hoje, foi inaugurada oficialmente a estação Vila Prudente, na Linha 2 (Verde). A previsão é que 65 mil usuários utilizem a estação diariamente.

A partir da nova parada do metrô será possível fazer a ligação direta com o sistema de monotrilho que irá até Cidade Tiradentes, no extremo da zona leste. Quando a obra estiver concluída, o usuário fará em cerca de 50 minutos o trajeto que demora hoje aproximadamente 2 horas.

A estação funcionará em operação assistida, entre as 9h30 e 15 horas. A medida permite que a população realize visitas e faça viagens gratuitas e monitoradas no trecho entre Vila Prudente e Sacomã.

O período de monitoria tem o objetivo de verificar o desempenho dos equipamentos e dos empregados numa situação de funcionamento normal. Além disso, visa a orientar e familiarizar a população sobre a utilização das novas tecnologias oferecidas.