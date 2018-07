Zona leste de SP também entra em estado de atenção Boletim do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informou que a zona leste da capital paulista também entrou em estado de atenção, devido às fortes chuvas que caem sobre parte da cidade no início da noite de hoje. A chuva é mais intensa nas proximidades da divisa com Guarulhos, mas bairros como Mooca, Itaquera, Guaianazes, Itaim Paulista e São Miguel estão, neste momento, sob a atenção do CGE. As zonas sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros, na zona oeste, continuam em estado de atenção, mas ainda sem pontos de alagamento. Os aeroportos de Congonhas, na zona sul, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionavam normalmente no início da noite desta terça-feira.