Zona leste registra pior índice de umidade do ar em SP A cidade de São Paulo registrou hoje mais um dia com índice da umidade relativa do ar abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, entre as 15 horas e 16 horas, a umidade relativa do ar permaneceu em torno dos 35%. O nível estipulado como ideal (60%) só deverá ser registrado na cidade por volta das 21 horas.