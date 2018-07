Zona norte de SP sai do estado de atenção As chuvas que atingiram a zona norte de São Paulo nesta tarde perderam a intensidade e já começam a se afastar da Grande São Paulo, tirando a região do estado de atenção, às 15h55, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Nas próximas horas, novas áreas de instabilidade ainda podem se formar na Capital, mas as chuvas devem ocorrer de forma isolada. Foram registrados seis pontos de alagamentos transitáveis e um intransitável, localizado na Avenida Adão Pereira, junto à Avenida Benedito Andrade, na região de Pirituba.