Zona norte e sul do Rio ficam sem energia Uma máquina retroescavadeira atingiu um cabo de energia na manhã desta quinta-feira, 17, e deixou mais de 11 bairros da zona norte e sul do Rio de Janeiro sem energia. Por volta das 12h30, segundo a empresa responsável pela distribuição de energia a 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro, a situação estava normalizada.